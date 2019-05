Brand in appartement van ouderencomplex Huizen: 15 bewoners tijdelijk geëvacueerd

HUIZEN - Rond 20.00 uur vanavond is er brand uitgebroken in een appartement van ouderencomplex De Rustmaat in Huizen. Vijftien omwonenden moesten vanwege de veiligheid hun woning uit.

In het appartement was brand ontstaan in de keuken, vermoedelijk door een vlam in de pan. De bewoner is volgens een getuige meegenomen naar het ziekenhuis.

De brand is inmiddels geblust, maar het pand wordt nog geventileerd. Tot die tijd moeten de geëvacueerde omwonenden buiten wachten.