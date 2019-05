Aangifte van geweldpleging, vernieling en baldadigheid tegen eindexamenstunters

DRIEHUIS - Het Ichthus Lyceum in Driehuis heeft aangifte gedaan tegen de leerlingen die betrokken waren bij de uit de hand gelopen examenstunt. Hierbij werden meerdere lokalen en flink wat meubilair beschadigd en besmeurd. De schade bedraagt minstens 60.000 euro.

De directie van de school zegt de volle twee weken van de meivakantie nodig te hebben gehad voor het schoonmaken en het herstel van de school. Een aantal gespecialiseerde bedrijven en medewerkers van de school zijn hier intensief mee in de weer geweest.

Er is aangifte gedaan van openlijke geweldpleging, vernieling en baldadigheid tegen meerdere leerlingen. Alle afgelegde verklaringen en videobeelden zijn samen met de politie geanalyseerd. Volgens directeur Alexander Volmer is de politie IJmond inmiddels met een rechercheteam aan de slag om alle informatie te beoordelen.

Leerlingen waarvan duidelijk is dat zij één of meer strafbare feiten hebben gepleegd op de bewuste vrijdag zullen worden vervolgd. De school voegt zich voor wat betreft de vergoeding van de schade in dit proces. Dit betekent dat daders die worden veroordeeld voor bovengenoemde vergrijpen ook direct veroordeeld worden voor het vergoeden van (een deel van) de schade. Het onderzoek naar de eindexamenstunt zou mogelijk nog maanden kunnen gaan duren.

Geen eindexamen en geschorst

Vier examenleerlingen die betrokken waren bij de uit de hand gelopen examenstunt mogen geen eindexamen maken op de school. Een deel van hen heeft bovenop de maatregel een schoolverbod gekregen en mag de school dus helemaal niet meer in. Al deze leerlingen mogen wel examens maken, maar er zijn regelingen getroffen zodat zij de toetsen op een alternatieve locatie kunnen doen.

Leerlingen reageren verdeeld op de schorsing na de uit de hand gelopen examenstunt. Een leerlinge van 3 havo is het eens met de straf: "Dat vind ik heel terecht", zegt ze. "Als je dat niet doet, dan leren ze ook niet van hun fouten." Een andere leerling van hetzelfde jaar is het daar niet mee eens en vindt de straf te ver gaan. "Het is wel hun school, ook al hebben ze een hoop gesloopt. Ik vind het een extreme reactie. De daders zijn hier toch niet meer zo lang, ze moeten alleen nog hun eindexamen maken."

Inpakken en wegwezen

De examenstunt begon als een ludieke actie, waarbij spullen binnen de school waren ingepakt. "Dan kom je aan en dan zie je gewoon een bord staan waarop staat 'inpakken en wegwezen'", vertelt een leerling. "Maar dan kom je binnen en zie je hoe ongelofelijk het is wat ze gedaan hebben."

Ravage

Een eindexamenleerling die niet betrokken was bij de stunt zag hoe het mis ging: "Mensen gingen het pakpapier slopen. Toen andere mensen ook zagen dat het gesloopt werd, gingen zij ook dingen slopen. Kranen, schilderijen, alles gewoon", vertelt ze. "Het was een ravage."