Ravage in Wijkertunnel na ernstig ongeluk: weg in beide richtingen dicht

BEVERWIJK - In de Wijkertunnel op de A9 is een ongeluk gebeurd waarbij negen voertuigen betrokken waren. Vier mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De tunnel is in beide richtingen afgesloten.

De ravage is enorm. Op beelden is te zien dat meerdere auto's total loss zijn. Eén personenauto is door de klap op z'n kant beland.

Hulpdiensten zijn in grote getalen aanwezig. Ook is er een traumahelikopter naar de plek van het ongeval. De politie kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd en hoeveel gewonden er zijn gevallen.

De A9 was in beide richtingen dicht bij de Wijkertunnel om de hulpdiensten erdoor te laten. Inmiddels is de tunnelbuis richting het zuiden weer vrijgegeven en wordt het verkeer mondjesmaat weggeleid.

De tunnelbuis richting Alkmaar blijft waarschijnlijk tot 21.00 uur dicht.

Files

Rijkswaterstaat raadt mensen aan om de A22 te nemen en via de Velsertunnel te gaan. Ook het overige verkeer in Noord-Holland heeft hinder van het grote ongeluk. Op meerdere wegen staan inmiddels lange files. Kijk hier voor de actuele informatie.