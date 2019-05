Opeens staat er een gekleurde paal bij het Frederikspark: "Fruittella!"

HAARLEM - Het was even wennen voor mensen die in Haarlem langs het Frederikspark liepen. Ineens stond er een bontgekleurd standbeeld aan het pad. En dat maakt de Haarlemse tongen los: "Het zou niet mijn keuze zijn."

"Gisteren stond-ie er nog niet", zegt een wandelaar over het opvallende beeld. En dat klopt. Want vandaag is er begonnen met de opbouw van een openluchtgalerij met meerdere beelden die allemaal langs de Dreef komen te staan.

'Fleurig, lekker veel kleur'

De meeste voorbijgangers zijn positief over het werk. "Ik vind het best een heel leuk kunstwerk. Fleurig, met lekker veel kleur, daar houd ik wel van", zegt een vrouw die verderop werkt. "Kleuren, vrolijkheid, het verrassende. Het is weer iets nieuws hier en dat maakt mij blij", zegt een man. Een andere man vond het wandelpad wat saai. "En nu gaan ze het kennelijk wat opfleuren en dat vind ik een heel goed plan."

Lees ook: Gemeente Zandvoort wil kunstenaars na 20 jaar uitzetten: "We houden ons hart vast"

'Kleffe snoepjes'

Op het eerste gezicht zien wandelaars niet direct wat het is. Maar als je dichterbij komt, zijn er duidelijk gezichtsuitdrukkingen te zien. "Dit is voor mij duidelijk iemand die boos kijkt, niet blij. Deze heeft meer een verwonderlijke blik. Deze een beetje een verwrongen blik." De vrouw van eerder ziet er juist weer iets heel anders in. "Ik zie eigenlijk van die kleffe snoepjes, Fruittella bedoel ik."

Lees ook: Ruigoord-kunstenaars gaan vreemd in Castricum: eerste expositie ooit buiten vrijhaven

Tijdelijke openluchtgalerij

Het beeld is van de Amsterdamse kunstenaar Frank Koolen en is onderdeel van een tijdelijke openluchtgalerij langs de Dreef. "Het idee ontstond om kunst in de openbare ruimte te brengen en daarmee de mensen en vooral ook jongeren in contact te brengen met kunst zodat ze daar op een makkelijke manier mee kennis maken", legt Annemarie van Leeuwen van de Stichting Hildebrandmonument uit. De initiatiefnemers van de Beeldengalerij.

Vrijdagmiddag 17 mei om 15.30 uur wordt de galerij officieel geopend. Uiteraard zijn dan ook de tien andere beelden te zien en de kunstenaars zelf zijn aanwezig om uitleg te geven.