Molen De Kat in Uitgeest: "Wonderlijke machine met fantastisch verhaal"

UITGEEST - Een nieuwe rieten molenkap, staartbalk en ook het houtwerk dat schittert onder zonnestralen. Molen De Kat, van eigenaar Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) in Uitgeest, is klaar voor de Nationale Molendagen.

Molen De Kat is niet zomaar een watermolen, maar een bouwwerk met een bijzondere historie, legt Gerbrand De Vries uit. In 1971 zag de toegewijde molenaar dat de molen volledig in de as werd gelegd. Onder zijn aanvoering wist De Vries met een groep dorpsbewoners het voor elkaar te krijgen om eind 1973 de herbouwing te voltooien.

"Ik had direct na de brand al een gevoel van: 'Die molen moet terug'. Maar we wisten toen we gingen herbouwen ook niet precies wat we konden verwachten", vertelt hij NH Nieuws. "Maar wonderbaarlijk is het toch allemaal gelukt. Ook dankzij een hele goede molenbouwer. De eerste keer dat de molen weer ging draaien; dat was fantastisch", blikt hij terug.

Historie

De historie van de molen gaat terug naar 1567. Maar ook die molen vatte vlam en moest weer worden opgebouwd. "Het is samen met molen De Dog het baken van Uitgeest", zegt secretaris en penningmeester Aad Stuijt, die de recente renovatie schat op een slordige 150.000 euro. "Morgen is er een heropening voor genodigden waar onder andere de architect bij is. En ook de voorzitter van onze stichting zal dan een toespraak gaan houden."

Molendag

Zaterdag en zondag is de molen tijdens de Nationale Molendagen geopend voor publiek. Stuijt nodigt iedereen uit om te komen kijken. "Dan kan je met eigen ogen zien wat het allemaal inhoud. Het is een fantastische machine en wonderlijk dat ze dit vroeger konden bedenken. En: met een bijzonder verhaal", aldus Stuijt.