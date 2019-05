Islamitische school in Zaandam helpt slachtoffers van aanslagen in Sri Lanka

ZAANDAM - De Horizon, een islamitische basisschool in Zaandam, is een inzameling gestart voor de slachtoffers van de recente aanslagen in Sri Lanka. Ramona de Wit kwam in de klassen vertellen over haar stichting Kalyani en over de heftige gebeurtenis in het land waar zij geboren is.

"Dat daar bommen waren gegooid in de kerk. Dat vond ik zielig", zegt Mohamed uit groep 4. "Ik ga mijn broer vragen om geld voor dit land."

Goed doel

De Horizon kiest elk jaar tijdens de Ramadan, de vastenmaand, een goed doel. En dit jaar is dat dus Sri Lanka, waar extremistische moslims aanslagen hebben gepleegd op kerken en hotels. Honderden mensen kwamen om en raakten gewond.

Lees ook: Gemeenten hangen vlag halfstok voor Sri Lanka

"Wij willen heel graag het signaal naar de kinderen en de ouders overbrengen dat dit echt niet past bij onze identiteit", vertelt leerkracht Shakira van Oostveen. "Wij geloven heel erg dat ieder levend wezen telt en wat daar gebeurd is, staat zo lijnrecht tegenover in wat wij geloven. Wij willen de kinderen juist leren dat je anderen moet helpen."

Gewonden

Ramona vertelt in alle groepen over Sri Lanka en de hulp die nodig is. Er wordt veel gepraat over de kinderen die gewond zijn, een hand missen of zelfs blind zijn geworden na de bomaanslagen. Ook de kerken moet weer opgebouwd worden. "De leerlingen vinden het allemaal vreselijk wat er gebeurd is en zeggen dat het heel gek is dat je als moslim een kerk gaat bombarderen en mensen wil doden zonder reden", aldus Ramona.

Lees ook: Inzameling voor Sri Lanka: "Misschien kunnen we een weeshuis of ziekenhuis helpen"

Ze hoopt erop dat de presentaties op scholen zo'n 20.000 euro gaan opleveren. Over de hulpactie op de Horizon is ze zeer enthousiast. "Elke klas heeft een spaarpotje gemaakt en de kinderen worden aangespoord om zelf iets te geven van hun zakgeld voor Sri Lanka."