Vier verdachten aangehouden in IJmuiden: mogelijk verband met drive-by

IJMUIDEN - Een arrestatieteam van de politie heeft afgelopen dinsdag vier mensen in IJmuiden en omstreken opgepakt. Politiewoordvoerder Wendy Boudewijn kan het niet bevestigen, maar het lijkt erop dat de aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van een drive-by op het Moerbergplantsoen.

"De vier verdachten zitten in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat", aldus Boudewijn. "Om het onderzoek niet te verstoren, kunnen we niks vertellen over waarom ze zijn opgepakt."

Wel vertelt ze dat er ook vanmiddag nog onderzoek is gedaan naar de drive-by. Ruim een week geleden werd er op klaarlichte dag vanuit een rijdend voertuig geschoten op de kruising van de Lange Nieuwstraat en het Moerbergplantsoen. Omstanders zouden zeker zes of zeven harde knallen hebben gehoord.

Om meer informatie te vergaren, hebben agenten vanmiddag een buurtonderzoek gedaan. Ook is op foto's te zien dat ze met metaaldetectors de grond afspeuren. "Aangezien het na die drive-by nogal hectisch was allemaal, en het toen ook nog vakantieperiode was, gaan we nu nogmaals langs de deuren. We vragen mensen of ze mogelijk iets gezien hebben."