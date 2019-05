Heemsteedse groenteboer Edward: "Blij dat we er bij waren, maar wát een deceptie"

HEEMSTEDE - Ook voor de Heemsteedse groenteboer Edward Kors lagen vreugde en verdiet heel dicht bij elkaar gisteren. Op het allerlaatste moment kon hij tóch naar Ajax-Tottenham Hotspur, maar de wedstrijd liep ook voor hem helaas op een enorme teleurstelling uit.

"Vanmorgen om 4.15 uur zat ik in mijn busje op weg naar de veiling en toen kwam het besef weer. Het is écht gebeurd dat we eruit liggen", aldus Edward. Hij had een mooie ruil bedacht om aan twee tickets te komen. De gulle gever mocht dan een half jaar lang groente en fruit komen halen. En zo stonden er gisteren ineens twee klanten aan de balie mét twee tickets.

Doelpunt gemist

"Ik dacht in de rust dat het wel 5-0 zou worden. Het was echt een top, het feestgedruis in het stadion. Maar de laatste minuut verknalde de boel", vertelt Edward, die met zijn zoon de wedstrijd bezocht. Hij heeft alleen dat laatste doelpunt niet kunnen zien. "We waren uitgenodigd door het televisieprogramma Pauw en waren daarom iets eerder weggegaan. Toen kregen we in de taxi te horen dat het 2-3 was geworden. De teleurstelling was toen zo groot dat we maar naar huis zijn gereden."

Gratis groenten en fruit

En hoe zit het nu met die 'half-jaar-gratis-groenten-en-fruit-deal'? "Belofte maakt schuld. Als ze in de buurt zijn, dan mogen ze langskomen. Ik heb ze vandaag nog niet gezien, waarschijnlijk moeten zij ook nog even de kater wegspoelen", lacht hij.

Tot slot wil hij nog even een bedankje kwijt aan de gulle gever. "Klaas, onwijs bedankt. Ook namens mijn zoon. We zien je graag terug in de winkel."