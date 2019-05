Spurs-supporter Willem door het dolle heen: "En Liverpool verslaan we ook"

ZANDVOORT - Veel Zandvoorters zullen hem hebben horen juichen en zingen gisteravond. Willem van der Sloot, Tottenham Hotspur-fan in hart en nieren, kan zijn geluk niet op na de winst van 'The Spurs' op Ajax.

"Ongelooflijk, ongelooflijk", mompelt Willem vanmorgen. Zijn hele huis is nog steeds versierd met Tottenham-shirtjes, sjaaltjes, alles heeft hij. Hij is al jaren fan van de club, sinds hij begin jaren tachtig een wedstrijd bezocht aan White Heart Lane in Londen.

Feest

Willem oogt moe. "Ik heb tot twee uur gezongen en ben met mijn vlag de straat opgegaan. En natuurlijk een 'borreltje-cola', dat hoort erbij." Na de 2-3 ging het compleet los in huize Van der Sloot. "Een huilende coach Pochettino, hij heeft het zo verdiend. Harry Kane, was gisteren jarig. Hij heeft het mooiste cadeau van zijn team gekregen."

Finale

Hij was er al vanaf de voorronde van overtuigd dat de finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur zou gaan. Ook een beetje gehoopt, want zijn zoon is fan van Liverpool. "Het zal een prachtige finale worden. Het worden strafschoppen en uiteindelijk zal Madrid wit-blauw kleuren."