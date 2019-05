'SUV-steker' langer vast: verdacht van poging tot doodslag en moord

CASTRICUM - Een 23-jarige Julianadorper blijft langer vastzitten voor zijn mogelijke rol bij een reeks steekincidenten in Castricum, Egmond en Barsingerhorn. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot moord.

In november en januari werden vier meisjes en vrouwen afzonderlijk van elkaar aangevallen in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn. Allen bleken vanuit een voorbijrijdende auto te zijn gestoken met een scherp voorwerp.

Het was voor de politie een tijdlang onduidelijk of de vier zaken met elkaar te maken hadden, maar na uitgebreid onderzoek kwamen ze op spoor van de 23-jarige man uit Julianadorp. Hij blijft nog 90 dagen in voorlopige hechtenis zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Over het mogelijke motief van de steekincidenten is nog altijd geen duidelijkheid. Binnen drie maanden volgt er een pro-forma zitting in de zaak rond de 'SUV-steker'.