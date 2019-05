Strandreservaat bij Zandvoort geopend: 'Voor de ruimte die zeehonden en vogels verdienen'

ZANDVOORT - De Zandvoortse wethouder Ellen Verheij heeft gisteren met haar Noordwijkse collega Sjaak van den Berg Strandreservaat Noordvoort geopend.

De drie kilometer lange strook strand tussen Noordwijk en Zandvoort is de afgelopen ingericht om zeehonden en vogels meer rust te geven. De dieren werden daar vaak gestoord door strandwandelaars, die meestal geen slechte bedoelingen hebben, maar wel te dicht bij de dieren in de buurt kwamen.

Dat is nu verleden tijd, want het strandreservaat is verboden terrein voor recreanten. Om te voorkomen dat ze het reservaat toch betreden, is het gebied afgezet met houten palen. Met een bord wordt wandelaars duidelijk gemaakt dat er een omleiding door de duinen is gemaakt.

'Unieke' wandeling over zeereep

"Bezoekers worden over een lengte van drie kilometer verleid om niet over het strand, maar over een zeereep [duinenrij, red] te lopen", schrijft de Omgevingsdienst West-Holland over die wandelroute. "Uniek, want normaal is dat niet toegestaan."

Ter hoogte van het reservaat - van paal 70 tot paal 73 - zijn in de duinenrij twee uitkijkpunten gemaakt, waar bezoekers het natuurschoon kunnen bewonderen. Daarmee realiseren de partijen - behalve Zandvoort en Noordwijk ook een handvol natuur- en milieuclubs - naar eigen zeggen 'een goede balans tussen rust en recreatie op het strand'.