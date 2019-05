Gevierd Turks restaurant in Haarlem staat te koop: "Twaalf jaar geen vakantie gehad"

HAARLEM - Het is een begrip in Haarlem: het Turkse specialiteitenrestaurant Constantinopel in de Kennemerstraat. Veel bewoners komen hier regelmatig een vorkje prikken en de online reviews liegen er niet om. Veel Haarlemmers waren dan ook verbaasd toen ze het restaurant ineens te koop zagen staan.

"We zitten hier al tien jaar en op een gegeven moment wil je wat anders", is het antwoord van eigenaar Ercan Aydogdu. Toch blijkt de reden om het restaurant te verkopen iets complexer: "We werken altijd. Op een gegeven moment houdt het op. De werkdruk is te veel", geeft hij toe.

Twaalf jaar geen vakantie

Doordat Ercan de lat voor zichzelf hoog legt, krijgt het restaurant veel lovende reacties op internet. Maar de andere kant van de medaille wordt steeds duidelijker zichtbaar. "Tot vorige jaar zijn we twaalf jaar niet op vakantie geweest. Je maakt zulke lange dagen. Alles is vers dus je bent zeven dagen per week bezig. Vorig jaar ben ik voor het eerst drie weken op vakantie geweest. Maar in drie weken rust je niet uit van twaalf jaar. Genoeg is genoeg."

Huilende klant

Ercan heeft het nieuws al aan een paar van zijn vaste klanten verteld: "Ze vinden het heel jammer. Sommigen zeggen zelfs dat ze gaan bidden dat we het niet verkocht krijgen. Laatst heb ik het verteld aan een echtpaar van in de zeventig dat hier drie keer per week komt. De man moest huilen. Ik heb hem de situatie uitgelegd en hij begrijpt het nu wel."

Wat Ercan en zijn familie gaan doen als het pand en hun huis verkocht is, weten ze nog niet. "We gaan in ieder geval een jaartje een woning huren en dan zien we wel. We willen misschien wel verhuizen naar het buitenland. Wat we gaan doen weet ik nog niet. We gaan sowieso een lange vakantie boeken met het hele gezin. Naar Amerika of het Midden-Oosten bijvoorbeeld. We willen in ieder geval geen restaurant meer."

Voor wie nog wil genieten van de Turkse gerechten van Ercan: het restaurant zal pas sluiten als het verkocht is.