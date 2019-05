Vuurwapen gebruikt bij ruzie op bedrijventerrein Amsterdam: twee gewonden

AMSTERDAM - Bij een conflict op het bedrijventerrein Sloterdijk zijn twee gewonden gevallen. Er is er gedreigd met een vuurwapen. De politie kan nog niet zeggen of er ook geschoten is.

De ruzie vond plaats in de straat Portsmuiden. Volgens de politie waren er meerdere mensen betrokken bij de ruzie.

Het is nog onduidelijk hoe de twee slachtoffers hun verwondingen opliepen. Ook is niet bekend hoe zij er aan toe zijn. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.