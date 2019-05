Formateur roept Noord-Hollanders op: 'Denk mee over formatie en coalitieakkoord'

NOORD-HOLLAND - Formateur Laura Bromet en de onderhandelende partijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA roepen Noord-Hollanders op hun speerpunten aan te dragen.

Wat zijn de belangrijkste thema's voor de komende jaren? En welke onderwerpen moeten sowieso in het coalitieakkoord opgenomen worden? Behalve aan maatschappelijke organisatie en de politieke partijen zelf wordt nu ook Noord-Hollanders verzocht een antwoord op die vraag te formuleren.

Een doorgewinterd politicus hoef je niet te zijn: eens in de drie dagen plaats de provincie een stelling op haar Facebook-pagina , waar vervolgens iedereen op kan reageren. Die reactie kan ook per brief of e-mail aan de formateur worden verzonden: coalitievorming2019@noord-holland.nl. Ook op Twitter en Instagram kunnen suggesties worden gedeeld.

Kaartjes

Om een grotere doelgroep aan te spreken, wordt op een aantal evenementen een ideeënbus geplaatst. Bezoekers van die evenementen kunnen kaartjes invullen en die in de ideeënbus gooien. De ideeënbus stond onder meer op Bevrijdingspop in Haarlem, staat vanavond in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem bij de Willem Arondéuslezing en op 22 mei bij de Medemblik Regatta.