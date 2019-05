Provincie werkt samen met Google in strijd tegen verkeersdrukte

NOORD-HOLLAND - Om verkeersdrukte tegen de gaan is de provincie Noord-Holland de samenwerking aangegaan met Google Maps en navigatie-app Waze. In een pilot is getest hoe deze bedrijven meer kunnen samenwerken met de wegbeheerders.

We maken steeds vaker gebruik van Google Maps, Waze, TomTom en Flitsmeister. De tijd dat de ANWB-bebording ons naar een bestemming loost, ligt al ver achter ons, zo stelt de gemeente.

Lees ook: Nieuwe basisschool in Weesp wordt onbereikbaar voor auto's

Deze bedrijven houden alleen niet altijd rekening met het beleid van de overheid zoals weinig auto's bij een basisschool. Daarnaast ontbreekt het de serviceproviders regelmatig aan volledige informatie: "Bij een afgezette weg, incident of evenement is nauwkeurige informatie belangrijk voor een correct routeadvies", aldus de provincie.

Pilot

Tijdens de pilot is getest hoe de provincie de samenwerking met de navigatie-apps kan aangaan. "Verschillende stremmingen op provinciale wegen zijn vanuit de verkeerscentrale direct doorgegeven aan Google Maps en Waze. Bij deze stremmingen werd het verkeer totaal geblokkeerd. Binnen enkele minuten waren de stremmingen zichtbaar en kregen weggebruikers in de richting van de stremming een alternatieve route geadviseerd."

Lees ook: Meldpunt Onveilig Verkeer: vaak onveilige verkeerssituaties rond basisscholen

De resultaten van de proef lijken positief: "Er kan voorzichtig worden geconcludeerd dat meer verkeer de specifieke omleidingsroute heeft gevolgd bij stremmingen."

Er zal een vervolg pilot komen waarin er meer informatie aan weggebruikers wordt gegeven via sociale media.