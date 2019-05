Fietser raakt gewond na botsing met auto in Assendelft

ASSENDELFT - Een fietser is bij een botsing met een auto op de Noorderveenweg in Assendelft gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog niet bekend. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. De weg is daarom tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

In eerste instantie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek bij nader inzien niet meer nodig.