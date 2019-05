Geen bonuskaarten meer bij zelfscankassa's AH na fraude

ZAANSTAD - Het is de oplettende bezoeker misschien al opgevallen: in steeds meer AH-supermarkten hangen bij de zelfscankassa's geen bonuskaarten meer voor algemeen gebruik. De reden? Fraudeurs die de nummers van die bonuskaarten aan hun AirMiles-account koppelden, en vervolgens de AirMiles zagen binnenstromen.

Althans, dat beweerde De Telegraaf eerder deze week. Supermarktmanager Bas Kaper van de Albert Heijn aan de Blekersvaartweg in Heemstede - waar de bonuskaarten bij de zelfscankassa's eerder deze week zijn weggehaald - ontkent dat het iets met de fraude te maken heeft.

Analyse

"Het is niet de bedoeling dat klanten een algemene bonuskaart gebruiken", zegt hij tegen NH Nieuws. De supermarktketen gebruikt de bonuskaart onder meer om het koopgedrag van klanten te analyseren, iets wat niet mogelijk is voor klanten die dezelfde kaart gebruiken.

"We bieden klanten wel de mogelijkheid om een anonieme kaart aan te schaffen", aldus Kaper. Het supermarktpersoneel legt die klanten uit dat ze wel aanspraak maken op algemene bonuskortingen, maar - omdat hun koopgedrag niet wordt vastgelegd - geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen. "Want we willen wel graag met mensen in gesprek", licht hij toe.

Wél fraude

Het hoofdkantoor van Albert Heijn bevestigt echter wél dat fraude een van de redenen is om de algemene kaart bij de zelfscankassa's weg te halen. "Er zijn enkele incidenten geweest waarbij deze bonuskaarten werden gekoppeld aan airmiles-accounts van derden", zo laat Ronald van der Aart weten.

Het advies aan winkels luidt dan ook: hang geen algemene kaarten meer op. "Leg nieuwe Bonuskaarten klaar voor klanten die hun kaart verloren of vergeten zijn."