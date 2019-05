Jaco ging met een kajak de wereld rond: "Het is als fietsen in Amsterdam"

AMSTERDAM - In een opvouwbare kajak van vijf meter lang zwerft de Amsterdamse Jaco Benckhuijsen de wereld rond. De ervaringen die hij opdeed tijdens zijn tochten langs onbewoonbare eilanden heeft hij gebundeld in het boek Man In Het Wild. Tijd om hem aan de tand te voelen.

Als kind groeit Jaco op in een buurt met volop groen. Als hij later in de stad gaat wonen, mist hij het buitenspelen: "Ik heb altijd het idee gehad dat er in de natuur iets te vinden is wat je in de stad niet kan vinden", vertelt hij in het programma Lunchroom op NH Radio.

Om weer wat dichter bij de natuur te komen, gaat hij kamperen: "Dat deed ik steeds vaker en vaker en toen ontdekte ik de kajak. Je kunt langs allerlei onbewoonde eilanden varen en toen dacht ik 'hier vind je stilte, schoonheid en fysieke uitdagingen'."



Een foto die Jaco maakte tijdens zijn reis in Papoea-Nieuw-Guinea

Heel veel eten

Jaco maakt reizen naar onder andere de Aleoeten, Papoea-Nieuw-Guinea en Vuureiland en laat daarbij alles achter. "Je stouwt je kajak helemaal vol. Een tent, slaapzak, brandertje en eten. Heel veel eten. Van kajakken krijg je flinke honger. Je kunt er voor drie weken spullen instoppen en verder heb je naast water, niet veel nodig", legt hij uit.

"Je kunt best veel missen. Elektriciteit, een WC en wifi, we zijn daar zo gewend aan geraakt. Je kunt prima even zonder", benadrukt hij.

Fietsen in Amsterdam

Ondanks dat Jaco soms in hachelijk situaties terecht komt, is hij vrijwel nooit bang. "Ik wil niet zeggen dat ik geen angst ken. Er zijn momenten waarvan je denkt 'oei, dit kan weleens fout gaan', maar eigenlijk je geen tijd om bang te zijn. Gevaar is heel acuut. Maar ik heb een soort vertrouwdheid met gevaar. Het is net als fietsen in Amsterdam. Je ziet het gevaar aankomen en weet wat je moet doen. Als je een auto ziet aankomen terwijl je op de fiets zit, weet je dat je nét even opzij moet gaan. Op zo'n reis ga je er niet over piekeren."

Het uitzicht van Jaco op de Aleoeten

Een belangrijke les die Jaco leert van zijn reizen is dat we met we met weinig toekunnen: "Heel veel fysieke dingen kun je alleen aan. We leven in een veilige samenleving. Soms denk je dan dat je niet zonder die veiligheid kunt. Maar we zijn opgegroeid en geëvolueerd in de wildernis. Dus we hebben die fysieke krachten."

"Sommige mensen hebben alleen maar een hutje met een paar spullen. We hebben veel meer dan we nodig hebben", besluit hij.