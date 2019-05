De Peiling: Het is Europadag. Ben jij blij met de EU?

Europese verkiezingen

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Lidmaatschap van de Europese Unie heeft voor de lidstaten voor- en nadelen. We zetten er een paar op een rijtje.

Voordelen

1. Vrede

De voorlopers van de Europese Unie werden opgericht met het motto 'nooit meer oorlog'. De Europese samenwerking heeft gezorgd voor vreedzame verhoudingen tussen de Europese landen.

2. Welvaart

Het wegvallen van grenzen is goed voor de handel en de welvaart. Door het wegvallen van de interne grenzen is het investerings- en bedrijfsklimaat aantrekkelijker geworden. Voor Nederland betekent dit dat het voor bedrijven aantrekkelijker is om zich in Nederland vestigen.

3. Vrij reizen

Vrij reizen, wonen, werken en studeren in heel Europa. Geen visum aanvragen, niet wachten aan de grens, betalen met één munt. Europeanen kunnen ook zonder extra kosten met hun mobiele telefoon internetten, bellen en sms'en in een ander EU-land.

Nadelen

1. Hoge kosten

De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de EU: 6,9 miljard euro in 2017. Dat is ruim 400 euro per Nederlander per jaar. Nederland ontving in dat jaar 3,7 miljard euro. Nederland is dus een 'nettobetaler' binnen de Europese Unie.

2. Niet meer zelf beslissen

Landen hebben minder te vertellen binnen hun eigen grenzen nu er in Brussel steeds meer afspraken worden gemaakt die voor de hele Europese Unie gelden. Veel besluiten in de Europese Unie worden met meerderheid van stemmen genomen. Ook als Nederland ergens tegen stemt, moeten we toch aan het besluit van de meerderheid meewerken.

3. Ondemocratisch

Tegenstanders van de huidige EU noemen Europa vaak ondemocratisch. Veel gebeurt in zogeheten trilogen, waar achter gesloten deuren over nieuwe wet en regelgeving wordt gesproken.

