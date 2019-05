VIDEO: Creatief met loopband en rolkoffer op Schiphol

SCHIPHOL - Met het zinnetje 'mind your step' trappen velen van ons een vliegvakantie op Schiphol af. Ietwat mechanisch en nét iets te vaak waarschuwt een dame ons om goed op te letten als we op of van de loopband stappen. Om het risico van vallen aan het begin of einde van de loopband helemaal te voorkomen, heeft de reiziger in onderstaande video een oplossing gevonden.

Door te gaan zitten op zijn koffer en zich vast te houden aan de leuning van de loopband, beweegt hij zich -op het oog- comfortabel rond over de luchthaven, is te zien op Dumpert.

Toch zijn de meningen verdeeld over de actie van de innovatieve reiziger. "Omg, dit gaan wij ook proberen", reageert de een. "Al die jaren met een zware backpack gelopen. Als ik dit had geweten", vult een ander aan.

Anderen reageren kritischer: "Als hij op de band staat is het toch gewoon hetzelfde?", vraagt iemand zich af. "Als hij echt zo slim was, had hij zijn koffertje op de rolband gezet en er dán op gaan zitten", schrijft iemand anders.