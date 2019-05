VIDEO: Aftellende Ajax-fans Broek in Waterland zien finaleplaats in rook opgaan

BROEK IN WATERLAND - Het leek niet meer fout te kunnen gaan. Dat dachten ook de trouwe Ajax-supporters die gisteren de wedstrijd in de halve finale van de Champions League in het dorpshuis van Broek in Waterland aan het kijken waren. Ze waren nog enkele seconden verwijderd van een finaleplaats en begonnen met aftellen, totdat daar de Braziliaan Lucas Moura was...

Aan de vreugdevolle en vooral ook hoopvolle laatste tien seconden, kwam abrupt een einde. In een aandoenlijke video is te zien dat de - vooral jeugdige - supporters vol ongeloof achterblijven. In een mum van tijd van een finale in Madrid naar helemaal niks. Juichende armbewegingen maken plaats voor geschokte reacties.

Bekijk hieronder de hartverscheurende video in het dorpshuis in Broek in Waterland:



Tegen Tottenham Hotspur zag Ajax in de slotminuut een finaleplaats als sneeuw voor de zon verdwijnen, na een 2-0 voorsprong te hebben weggegeven. De Engelse club plaatst zich nu voor de eindstrijd en neemt het op tegen Liverpool, dat eerder deze week ook stuntte tegen Barcelona.

Lees ook: Kranten over 'hartverscheurende nederlaag' Ajax: "Hoe kon dit misgaan?"