So Jung (17) vecht tegen faalangst voor eindexamens: "Zo positief mogelijk blijven"

ZWAAG - De 17-jarige So Jung uit Zwaag begint vandaag aan haar eindexamen voor de havo maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Door haar faalangst is ze vaak erg negatief en door de bijkomende stress heeft dat ook lichamelijke gevolgen. Maar daar laat ze zich niet door uit het veld slaan.

Wekenlang zit So Jung op haar kamer in de boeken. Haar eerste examen zit er vanmiddag aan te komen: wiskunde. Begin deze week heeft ze al een proefexamen gedaan en dat ging goed. Maar dat neemt niet weg dat haar faalangst een grote belemmering voor haar is.

Stress

In de vierde klas is ze blijven zitten en door veel stress kreeg ze last van haaruitval. Drie jaar geleden begon het: haar lange haar moest korter worden geknipt en ze krijgt zelfs tijdelijk een pruik. Gelukkig gaat het nu goed en draagt ze haar pruik niet meer. "Ik merk dat mijn haar op dit soort momenten met examens en toetsen meer uitvalt, maar het is niet meer zo extreem", legt So Jung uit.

Rustig blijven

Door gesprekken met een psychologe, weet ze steeds beter met haar faalangst om te gaan. Schamen doet ze zich er niet meer voor en hoopt met haar boodschap anderen te stimuleren om faalangst de baas te blijven. "Blijf heel rustig, ook al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer zo positief mogelijk te zijn voor jezelf, je bent niet voor niets in je examenjaar terecht gekomen."