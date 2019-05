Flinke file op A1 richting Amersfoort door ongeluk

BLARICUM - Automobilisten die in de richting van Amersfoort reizen moeten vanochtend rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk op de A1 bij Blaricum staat er een lange file.

Door het ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. Hierdoor is er een vertraging die is opgelopen tot zeker een half uur. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet bekend wanneer de weg weer open gaat.

Het ongeluk in de richting van Amersfoort heeft ook kleine gevolgen voor het verkeer richting Amsterdam. Die kant op hebben automobilisten een vertraging van tien minuten.