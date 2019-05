Kranten over 'hartverscheurende nederlaag' Ajax: "Hoe kon dit misgaan?"

AMSTERDAM - In binnenlandse en buitenlandse pers is met ongeloof gereageerd op het drama dat Ajax gisteren meemaakte. Tegen Tottenham Hotspur zag Ajax in de slotminuut een finaleplaats als sneeuw voor de zon verdwijnen, na een 2-0 voorsprong te hebben weggegeven.

"Alles viel dit seizoen de goede kant op voor Ajax, tot nu", schrijft de Volkskrant over de ongelukkige avond in de Johan Cruijff Arena. "Voor rust leek de spanning verdwenen. Maar na rust ging het spoken, na twee doelpunten van Lucas Moura binnen het kwartier. Ajax wankelde na een voorspong van 2-0 zoals het nooit wankelde in dit gedenkwaardige seizoen. Ajax had de bevrijdende 3-2 op de schoen doch incasseerde de fatale 2-3."

'Amsterdam in tranen', kopt De Telegraaf. 'Amsterdam huilt. En bijna heel voetbalminnend Nederland baalt. Hoe kon dit nog misgaan?', vraagt de krant zich af.

"Mooi waren de verhalen geweest over die jongens die frivool door Europa waren gesneden, het buitenland had er geen genoeg van gekregen", schrijft Trouw meewarig. "Nu moesten ook zij, opnieuw, vechten en knokken. Nee, voetbal is geen spel voor het theater, helemaal niet als alles op het spel staat. Ajax, hoe zuur ook, prachtig gevoetbald soms, net niet krachtig genoeg kunnen knokken."

Het NRC staat stil bij wat een bijzonder seizoen dit had kunnen zijn, of misschien nog steeds is. "Er komt een tijd om dit een plek te geven, in bredere context te plaatsen. Johan Cruijff had dit mee moeten maken, Abdelhak Nouri die hier tussen had moeten staan', zo refereert de krant aan twee iconen van de club. "Ze worden allen geëerd door dit elftal, dat dromen verwezenlijkt en stijlvast is in de spelopvatting die men wel de Ajax-filosofie noemt. Maar het was, op 8 mei 2019, net niet genoeg."

Volkomen gestoord

Ook in de buitenlandse pers wordt uitgebreidt stilgestaan bij de uitschakeling van Ajax. "Het volgende halve finale-wonder" refereert Bild aan de tweede verassing, nadat Liverpool een dag eerder al een 3-0 achterstand goedmaakte tegen Barcelona. "Tottenham verslaat Ajax in een volkomen gestoorde halve finale en maakt een Engelse finale compleet."

Uiteraard zijn de Engelse media in hun nopjes met de finale tussen Liverpool en Tottenham. 'De beste comeback sinds... Liverpool' schrijft de Daily Mirror, dat ook van een 'hartverscheurende nederlaag' rept. "Tottenhams comeback overweldigt Ajax' kopt Britse krant The Guardian. 'Op een of andere manier is het Spurs gelukt. Deze momenten laten de glorie én wreedheid van voetbal zien.'

Zoals vuur water kan doven

Toch wordt er ook met weemoed afscheid genomen van Ajax. "Dit Ajax kwam helemaal vanuit de tweede voorrondes en was bezig aan een glorieus verhaal', blikt Independent terug. "Van Ajax werd nooit verwacht dat ze zouden winnen, waardoor zij altijd hun krachtige voetbal konden spelen." Juist toen Ajax de favoriet leek voor een finaleplek, ging het mis. "Zoals water vuur kan doven, doofde de verwachtingen Ajax' vrijheid. "De verwachtingen en de nabijheid van succes is wat hen uiteindelijk nekte."