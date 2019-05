CoolCat-winkels alsnog dicht: mogelijk honderden banen verloren

NOORD-HOLLAND - Het doel was om 56 van de 80 zaken open te houden, maar de winkels van kledingketen CoolCat sluiten komende maanden toch allemaal de deuren. Dat betekent waarschijnlijk dat honderden mensen op straat komen te staan.

CoolCat werd in maart failliet verklaard, waarna het winkelpersoneel alleen nog maar tijdelijke contracten aangeboden kregen. Voordat de keten failliet ging, werkten er 1450 mensen, van wie de meesten in Nederland.

In Noord-Holland heeft de keten winkels in onder meer Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard. Een deel van de Noord-Hollandse winkels, waaronder die in Hoofddorp, is al dicht.

Eigenaar Retail Beheer, die het bedrijf overnam na een faillissement, wil ermee verder als webshop. Die webshop gaat zich onder de naam CoolCat Junior alleen nog maar richten op kinderkleding. Die liep online al goed.

Nieuwe formule

Er zijn wel plannen om met een deel van de winkels nog een nieuwe formule te starten, maar daarover wil het bedrijf niets zeggen.

CoolCat bestond sinds 1979. Het bedrijf zal al jaren in de financiële problemen.