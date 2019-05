Noord-Hollandse militairen voor de rechter voor mishandeling en bedreiging collega's

NOORD-HOLLAND - Twee Noord-Hollandse militairen moeten vandaag en morgen voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem verschijnen. Ze worden verdacht van het bedreigen, mishandelen en vernederen van drie collega's.

In totaal worden twee militairen en drie oud-militairen verdacht. De Noord-Hollandse verdachten komen uit Volendam en Hoofddorp, de andere drie uit Zevenbergen, Noordwijk en Odiliapeel. De feiten zouden zijn gepleegd in 2012 en 2013, op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en in het buitenland.

De drie slachtoffers zeggen dat ze zijn bedreigd, geschopt, geslagen en vastgehouden en stelselmatig zijn gepest. Ook zouden drie van de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan 'militaire aanranding', waarbij een militair met een ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair gaat zitten. De vijf verdachten zijn tussen de 26 en 40 jaar.

Smaad

Drie verdachten hebben op hun beurt aangifte gedaan van smaad tegen hun voormalige collega's. Maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft al laten weten daar niets mee te gaan doen, omdat ze 'geen verdenking van strafbare feiten opleveren'.

Een van de drie slachtoffers geldt als klokkenluider. Hij bracht zijn beweringen in november 2017 via de media naar buiten. Naar aanleiding van misstanden op de kazerne deed een onafhankelijke commissie onderzoek naar de sociale veiligheid bij Defensie. De commissie adviseerde een onafhankelijk meldpunt voor misstanden.