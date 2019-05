Ongeveer dertig aanhoudingen rond Ajax-Tottenham

AMSTERDAM - Na de uitschakeling van Ajax in de Champions League was het op sommige plekken onrustig in Amsterdam. De politie heeft vanavond in totaal ongeveer dertig mensen opgepakt.

De sfeeractie op het Arenapark voorafgaand aan de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur verliep volgens de politie 'feestelijk'. Wel werd er, anders dan vooraf was afgesproken, vuurwerk afgestoken. Daar is echter niet tegen opgetreden om 'ongewenste escalatie' te voorkomen.

Opstootje bij stadion

De Mobiele Eenheid kwam vlak na de sfeeractie wel in actie bij ingang Zuid H van de Johan Cruijff Arena. Daar probeerden Ajax-supporters via een toegangsdeur het stadion binnen te dringen. Er ontstond een opstootje en agenten moesten de stewards te hulp schieten.

Korrt na de wedstrijd, die met 2-3 werd verloren, raakte een man gewond toen hij in een café in de Ferdinand Bolstraat op het hoofd werd geslagen. De daders zijn er vandoor gegaan. Volgens Het Parool juichte het slachtoffer voor het winnende doelpunt van tottenham Hotspur.

Dam

Op de Dam was het onrustig. Ajax-supporters zochten de fans van Tottenham Hotspur op. Om de Engelsen te beschermen stond de Mobiele Eenheid om hen heen. Later heeft de ME de Ajax-supporters vanaf de Dam en het Damrak richting het Centraal Station gedreven.

De ongeveer dertig aanhoudingen werden verricht wegens belediging, verstoring van de openbare orde, vernieling en openlijke geweldpleging. De meeste aanhoudingen waren in het centrum, ook zijn er supporters rond de Arena opgepakt.

Feestende Britten

Rond 1.30 uur was de rust in de stad teruggekeerd. Wel lopen er nog wat feestende Britten rond. De politie houdt de situatie nog in de gaten, zo staat er nog een aantal ME-busjes op de Dam.