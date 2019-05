Supporters probeerden Johan Cruijff Arena binnen te dringen

AMSTERDAM - (AT5) De Mobiele Eenheid is vanavond in actie gekomen nadat supporters van Ajax zonder kaartje via een toegangsdeur probeerden de Johan Cruijff Arena in Amsterdam toch nog in te komen.

Volgens een woordvoerder van de politie ontstond er een opstootje bij ingang Zuid H. "De politie, onder andere Mobiele Eenheid, heeft daarin de stewards ondersteund waarna snel de rust terugkeerde."

Verder spreekt de woordvoerder van een 'feestelijke sfeer', ook tijdens de entrada. "Op het individueel gebruik van vuurwerk en fakkels is niet opgetreden, omdat optreden binnen zo'n grote menigte tot een ongewenste escalatie zou kunnen leiden."