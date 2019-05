Auto op z'n kant bij harde botsing in Hoofddorp: twee gewonden

HOOFDDORP - Een bedrijfswagen en een personenauto zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een getuige draaide de bedrijfswagen de weg op vanaf het tankstation. Daarbij gaf de bestuurder geen voorrang aan de personenauto, waardoor deze hard tegen de zijkant van het busje reed. De bedrijfswagen belandde door de klap op z'n kant.

Verwondingen

Een van de inzittenden van de personenwagen raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, de tweede inzittende is ter controle meegenomen. De bestuurder van de bedrijfswagen kwam met de schrik vrij. Hij is wel door het ambulancepersoneel nagekeken.

De bergingsdienst heeft beide voertuigen afgevoerd. Door het ongeval was de weg in beide richtingen afgesloten.