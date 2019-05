Politie: feestelijke sfeer bij ArenA in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie Amsterdam blikt terug op een feestelijke entrada, het feest waarmee supporters van Ajax de belangrijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspur inleidden.

"Er was sprake van een feestelijke sfeer met vele duizenden supporters", aldus een woordvoerder. Ondanks een verbod vuurwerk af te steken, is dit wel gebeurd, maar de politie greep niet in. "Op het individueel gebruik van vuurwerk en fakkels is niet opgetreden, omdat optreden binnen zo’n grote menigte tot een ongewenste escalatie zou kunnen leiden", aldus de zegsman.

Lees ook: Terugkijken: Duizenden Ajax-supporters maken zich op voor kraker tegen Spurs

Wel was er even een opstootje aan de zuidzijde van het stadion bij ingang H, waar supporters via een toegangsdeur de Arena binnen probeerden te komen. De politie kwam de stewards daarbij te hulp, waarna de rust snel terugkeerde, aldus de politie.