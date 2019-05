Onderscheiding voor directeur van het Van Gogh Museum

AMSTERDAM - Amsterdam heeft vertrekkend directeur van het Van Gogh Museum Axel Rüger onderscheiden met de Zilveren medaille van de gemeente. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de stad en met name voor 'het naar buiten toe uitdragen van de naam Amsterdam op internationaal cultureel niveau'.

Rüger gaat binnenkort als 'secretary' en CEO leiding geven aan de Royal Academy of Arts in Londen. Hij was dertien jaar directeur van het Van Gogh. In die tijd trok het museum enorme belangstelling van tal van grote exposities. Het aantal bezoekers per jaar groeide fors, naar volgens de laatste cijfers ruim 2 miljoen (119 verschillende nationaliteiten). In 2017 nam het museum bij een reputatieonderzoek van de Erasmus Universiteit de tweede plaats in op de ranglijst van de bekendste musea wereldwijd. Het Louvre in Parijs stond op de eerste plek.

Lees ook: Nieuwe Van Gogh vanaf vandaag te zien

Zijn nieuwe werkomgeving, de Royal Academy, is een bijna 250 jaar oude Britse kunstinstelling met een exclusieve kunstenaarsvereniging die een permanente kunstcollectie beheert en jaarlijks enkele grote tentoonstellingen organiseert. Ze biedt onderdak aan de Royal Academy Schools, de oudste kunstacademie van Engeland, en is financieel onafhankelijk, door inkomsten dankzij de 1,5 miljoen jaarlijkse bezoekers, commerciële activiteiten en steun van 95.000 leden.