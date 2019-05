Ajax begint met Dolberg, Mazraoui en Schöne tegen Tottenham

AMSTERDAM - Ajax begint de return in de halve finale van de Champions League met Kasper Dolberg en Noussair Mazraoui in de basis. David Neres haakte op het laatste moment geblesseerd af. De Amsterdammers verdedigen een 1-0 voorsprong na de winst in Londen door een doelpunt van Donny van de Beek.

Deze opstelling betekent twee wijzigingen ten opzichte van de heenwedstrijd vorige week. Toen kreeg Veltman de voorkeur boven Mazraoui als rechtervleugelverdediger en was Neres de linksbuiten.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Tadic, Dolberg, Ziyech

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko, Eriksen; Dele, Lucas, Son

Afgelopen zondag in de bekerfinale tegen Willem II (4-0) begon Lasse Schöne nog op de bank, terwijl Mazraoui in die wedstrijd op het middenveld speelde. Rasmus Kristensen en Klaas-Jan Huntelaar hadden ook een basisplaats in De Kuip.

De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 21.00 uur.