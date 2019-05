Bewoners van Assendelftse wijk krijgen hun zin: geen kliko's in hun buurt

ASSENDELFT - Er komen geen kliko's in Saendelft. Dat heeft de gemeente Zaanstad besloten na massaal protest van de bewoners van Assendelftse wijk tegen de grote plastic afvalbakken. Wel moeten de bewoners het afval gaan scheiden, en daarvoor is een proef van zes maanden afgesproken.

Volgens verantwoordelijk wethouder Sanna Munnikendam van Zaanstad komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de bewoners, omdat de wijk niet op kliko's gebouwd is. "Er is daarvoor in Saendelft geen ruimte in de voortuinen."

De wethouder verwacht niet dat andere wijken ook de kliko's gaan weren. "Saendelft is een unieke wijk en altijd ingericht op inzameling van afval via de ondergrondse containers."

Lees ook: Protest in Zaanstad tegen komst kliko's: "Krijg je alleen maar gedonder van"

Alex van Dam, bewoner van Saendelft en initiatiefnemer van de petitie om de kliko's te weren, is blij met het voorstel van het gemeentebestuur. Bijna 4.200 bewoners tekenden vorig jaar de petitie 'Afvalscheiding Ja, Kliko's Nee'. Dat is 90 procent van alle bewoners van Saendelft. Van Dam ziet de proef met afvalscheiding positief tegemoet. "Maar het scheiden moet wel gebeuren, want dat is de afspraak met de gemeente."