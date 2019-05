Cameratoezicht bij onveilige campus NDSM

AMSTERDAM - Er komen bewakingscamera's te hangen bij de studentencampus op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Burgemeester Femke Halsema heeft dat besloten omdat het afgelopen halfjaar veel meldingen zijn binnengekomen over incidenten als zakkenrollerij, diefstal en ook zwaardere vergrijpen als inbraak, mishandeling en verkrachting of pogingen daartoe.

Het cameratoezicht komt bovenop een waaier aan maatregelen die al van kracht zijn in het gebied, zoals meer verlichting en extra surveillance door politie, boa's en straatcoaches. Ondanks deze maatregelen is het aantal incidenten onaanvaardbaar hoog, aldus Halsema.

Het cameratoezicht op het NDSM-terrein is woensdag ingegaan duurt vooralsnog een halfjaar.