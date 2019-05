IJmuidense stond plotseling met burgerinitiatief in Brussel: "Voelde mijn hart bonzen"

IJMUIDEN - Ze is er nog beduusd van. De IJmuidense Mary van der Horden mocht afgelopen week in het Europees Parlement haar pleidooi houden voor een nieuwe wetgeving. "Ik wil daarmee voorkomen dat fabrikanten overschotten, zoals kleding, kunnen vernietigen of verbranden."

Dat Van der Horden - samen met nog negen anderen 'gewone' Europeanen - in Brussel stond, was voor haar ook een complete verrassing. Ze deed mee met een burgercampagne van het Franse WeEuropeans, dat een grootse volksraadpleging leidde (1,7 miljoen deelnemers). "Ik vulde het thuis in, nadat ik het had gezien ergens via Facebook. Als laatste bij de raadpleging kon je ook een eigen suggestie schrijven, en dat bleek later de meest populaire te zijn. Inwoners uit 27 landen kozen mijn initiatief het vaakst. De top-10 daarvan presenteerden we als burgeragenda in de raad", aldus Van der Horden.

Lees ook: Uitgeestse droomt over zetel in Europees Parlement: "Strijden voor gelijke kansen"

Wekelijks staat ze voor de klas om taaltraining te geven aan migranten. Maar het Europees Parlement zorgde voor de nodige spanning. "Dat is wel even wennen, als je in zo'n zaal staat en iedereen zit strak naar je te kijken. Dan voel je je hart wel even bonzen", lacht ze tegenover NH Nieuws. "Maar de boodschap is belangrijk: Het gaat mij gewoon te ver dat overschotten van nieuwe spullen en grondstoffen worden verbrand. Dat kan niet en ik hoop, nee ik verwacht, dat ze in Brussel daar nu iets aan gaan doen", aldus van der Horden.

Applaus

Aan het einde van haar pleidooi dat 'slechts' enkele minuten mocht duren kon ze rekenen op applaus. "Dat was mooi om te zien. Ik ben ook een voorstander van 'Europa', want we zijn een handelsland. We hebben elkaar nodig. En ook zie je met de raadpleging dat er wel degelijk een hoop mensen zijn die iets hebben met Europa."

Op 23 mei zijn er Europese verkiezingen.