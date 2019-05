Inbrekers roven Amsterdamse juwelier leeg via gat in de muur

AMSTERDAM - Twee in het zwart geklede mannen hebben een juwelier aan de Elandsgracht in Amsterdam leeggeroofd. Ze kwamen binnen door een gat in de muur van een naastgelegen en onbewoond pand te maken. De politie laat in Bureau NH weten op zoek te zijn naar mensen met tips.

Op 18 maart sloegen de dieven hun slag en braken via het gat in de muur binnen. Het alarm ging af, maar doordat er geen schade aan de buitenkant van het pand was, leek het loos alarm.

Tienduizenden euro's

Ondertussen slaan de inbrekers ongehinderd de vitrines in met hamers. Ze stoppen tassen vol met sieraden en dure horloges. De buit loopt in de vele tienduizenden euro's.

Volgens de politie lijkt het wel een filmscript. "De eigenaar is ontzettend ontdaan, want hij had juist extra aandacht aan de veiligheidsprocedures besteed. We willen deze zaak dus graag oplossen."