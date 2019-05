Overvaller maakt geld en sigaretten buit bij tankstation in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een gewapende overval bij tankstation Meer en Vaart in Amsterdam eerder dit jaar werd een medewerkster bedreigd met een mes. De dader ging ervandoor met geld en sigaretten. In Bureau NH is de politie op zoek naar getuigen.

Rond 07.00 uur komt een overvaller bij het tankstation naar binnen. Een medewerkster spreekt de man aan, omdat hij zijn gezicht bedekt heeft met een sjaal. De overvallen grijpt vervolgens de medewerkster vast bij haar arm en bedreigt haar met een mes. Hij dwingt haar naar de kassa te lopen en haalt geld uit de la. Ook stopt hij pakjes sigaretten in zijn rugzak. De vrouw weet hierna gelukkig weg te komen.

Op die beelden is te zien dat het gaat om een man met een blanke/ licht getinte huidskleur. Hij heeft een normaal postuur en is tussen de 1.70 en 1.80 lang. Hij draagt volledig zwarte kleding en heeft zijn gezicht bedekt. Ook draagt hij fel blauwe handschoenen.