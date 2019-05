Zweten, nagelbijten en klamme handjes: de eindexamens gaan van start

NOORD-HOLLAND - De spanning is om te snijden voor 33.622 Noord-Hollandse scholieren, want vandaag beginnen de eindexamens. Om 9.00 uur zullen de eerste leerlingen zich over de opgaven buigen.

VWO-leerlingen trappen af met Grieks en scheikunde, havo-leerlingen met wiskunde en filosofie en het vmbo moet aan de slag met biologie en Nederlands. In de komende twee weken komen alle vakken aan bod, tot de laatste examens op 23 mei worden afgelegd.

In onze regio worden er ook een paar 'vreemde talen'-examens gedaan. Zo leggen 19 leerlingen Arabisch af, buigen 39 mensen zich over Turks en worden er ook 8 examens Russisch gedaan. Spaans is stuk populairder met maar liefst 1.158 examens. Geen enkele Noord-Hollandse leerling legt het examen Fries af.

Klachtenlijn

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft net als voorgaande jaren een meldpunt om klachten te verzamelen over het verloop van de examens. Hier kunnen gefrustreerde scholieren hun gal spuien over rare vraagstellingen en onlogische teksten.

Hulp nodig om met de stress om te gaan? In onderstaande video krijg je tips!