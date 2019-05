Mannen beroven minderjarige jongen in Halfweg van sieraden

HALFWEG - Twee mannen hebben op 2 mei in Halfweg een minderjarige jongen beroofd. Het 17-jarige slachtoffer werd bij het spoorviaduct op de Teding van Berkhoutweg door twee man belaagd.

"Het was een normale avond, ik wilde naar huis fietsen", vertelde slachtoffer Silvian eerder tegen NH Nieuws bij het spoorviaduct op de Teding van Berkhoutweg in Halfweg, waar hij in de avond tegen de grond werd gewerkt.

'Nog iemand'

Een eerste man die voor het tunneltje op hem afkwam, kon hij nog ontwijken, maar een paar seconden later blijkt er ook iemand aan het einde van het tunneltje te staan. "Van achter het viaduct kwam er nog iemand aanlopen, en toen ben ik tegen de grond aangedrukt." De straatrovers halen zijn ringen van z'n vingers en zijn horloge van z'n pols en verdwijnen. Het slachtoffer werd hardhandig aangepakt en kreeg op het einde nog een trap tegen zijn hoofd.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



