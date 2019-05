Identiteit van 'niet aanspreekbare' man in Broek op Langedijk bekend

BROEK OP LANGEDIJK - De politie weet wie de man is die gisteravond onder mysterieuze omstandigheden werd gevonden in Broek op Langedijk. De man was niet aanspreekbaar en kon de politie niet vertellen wie hij was, maar dankzij gedeelde foto's van zijn kledingstukken en tatoeage is zijn identiteit nu duidelijk.

De 'blanke man van rond de 50 jaar oud' werd gisteravond rond 20.30 uur door twee voorbijgangers gevonden op de Nauertogt. Onder begeleiding van een trauma-arts werd de gewonde man per ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht.

Om te achterhalen wie hij is, deelde de politie foto's van zijn kleding: een zwarte joggingbroek, een groene trui en grijze Nikes. Ook werd een opvallende tatoeage van een buldog getoond. Inmiddels weet de politie om wie het gaat.

Hoe de man zo op de Nauertogt is beland en wat hem is overkomen, is niet bekend.