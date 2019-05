Politie zoekt getuigen van gewapende overval op Scapino IJmuiden

IJMUIDEN - De Scapino in IJmuiden werd op 28 maart rond tien uur 's ochtends overvallen. Er vielen geen gewonden, maar de overval heeft diepe sporen achtergelaten bij de medewerkers van de zaak.

Rond tien uur komt de overvaller, die een doek voor zijn gezicht draagt, de winkel binnen. Hij vraagt de caissiére om geld en richt vervolgens zijn wapen op haar.

In plaats van het geld te geven weet de medewerkster weg te rennen, waarop de overvaller de zaak ook verlaat. Hij heeft uiteindelijk geen geld buit gemaakt en er is niemand gewond geraakt.

Omdat het voor alle betrokkenen alsnog een heftige overval is geweest wil de politie de dader zo snel mogelijk vinden. Ondertussen is het signalement duidelijk: het gaat om een lichtgetinte man tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.85 lang. Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas met een capuchon, een wit baseballpetje en zwarte schoenen met witte accenten. De man is ook op camera vastgelegd.

De politie vraagt mensen die de man gezien hebben of tips hebben contact op te nemen.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



