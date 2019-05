Waterkanon gearriveerd bij de Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - (AT5) Rond 16.00 uur is er een waterkanon van de politie gespot bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De politie laat aan AT5 weten dat het waterkanon preventief aanwezig is.

Bij de vorige Champions League-wedstrijd tegen Juventus was er een grote sfeeractie (entrada) aangekondigd en dat liep uit de hand omdat er opdracht was gegeven vuurwerk te blussen met het waterkanon. Dit leidde tot natte pakken en veel verontwaardiging bij de aanwezige Ajax-supporters.

Naast twee waterkanonnen werden politiepaarden ingezet. De politie kwam in actie nadat er door supporters met vuurwerk zou zijn gegooid. Zij deden dat nadat de politie omriep dat er geen zogeheten entrada mocht worden gehouden, een sfeeractie die vaak voor belangrijke wedstrijden wordt gehouden. Volgens de politie werd het waterkanon alleen ingezet om het vuurwerk te doven, maar ook veel supporters werden er nat door. Ook werden er tientallen supporters opgepakt.

Na veel kritiek ging de gemeente al snel door het stof en liet burgemeester Halsema weten dat het geweld disproportioneel was. Voor vanavond liet de gemeente weten dat er een entrada mocht komen. Daarbij deed de driehoek (gemeente, OM en politie) een beroep op de supporters om geen vuurwerk of fakkels af te steken. De sfeeractie wordt gehouden op het Arenapark. De organisatie van de entrada, supportersgroep Ultras, riep de fans ook op het vuurwerk thuis te houden.