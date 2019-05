Dief steelt pinpas en honderden euro's van bejaarde Hilversumse

HILVERSUM - Dieven hebben op zaterdag 5 januari de pinpas van 80-jarige vrouw uit Hilversum gestolen. Met de gestolen pas is vervolgens een behoorlijk bedrag opgenomen. De diefstal is haarscherp vastgelegd door bewakingscamera's en die beelden zijn te zien bij Bureau NH.

Het slachtoffer was boodschappen aan het doen toen de dieven toesloegen. Het pasje zat in een afgesloten vak van haar rollator. Vermoedelijk is de pas op de route tussen winkelcentrum Hilvershof en de Hema gestolen.

Bij thuiskomst blijkt dat er bijna 1.300 euro is opgenomen met de pas. Op beelden van de beveiligingscamera's van de Rabobank in Hilversum is duidelijk een vrouw te zien terwijl ze de rekening van het slachtoffer leeghaalt.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



