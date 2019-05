Ruim een ton voor Hilversumse LHBTI-beleid: "Veiligheid nog steeds belangrijk speerpunt"

HILVERSUM - De gemeente Hilversum maakt 100.000 euro vrij voor een actieplan voor de LHBTI-gemeenschap. Met een bijdrage van het Rijk van 20.000 euro maakt dat samen 120.000 euro om te werken aan een inclusieveren samenleving. En dat is broodnodig, vindt een van de kartrekkers van het beleid Jerry Braaksma.

Het beleidsplan is door de Hilversumse wethouder Karin Walters samengesteld met ambassadeurs uit de LHBTI- gemeenschap en het heeft vijf speerpunten: ontmoeten, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en

voorbeeldfunctie.

Werkgroep

De ambassadeurs hebben zich verenigd in een werkgroep en voeren samen met de wethouder het beleid uit, want er moet volgens hen nog een heleboel verbeterd worden:

De meest zorgwekkende groep is nu de zogenoemde 'roze ouderen'. "Er zijn mensen die terug de kast in gaan omdat het in verzorgingshuizen niet geaccepteerd wordt", vertelt Braaksma.

Monique Buijs is een 'roze oudere' en heeft zich sinds kort aangesloten bij de werkgroep:

Ontmoeten

De ambassadeurs starten vandaag met een structurele ontmoetingsplek. "Want waar ontmoeten we elkaar nog? Waar kunnen we met elkaar in gesprek?", vraagt Braaksma zich hardop af. Daarom kunnen mensen vanaf nu elke twee weken terecht in wijkcentrum De Geus om in gesprek te gaan met elkaar:

Zo hopen ze er achter te komen waar de gemeenschap in Hilversum behoefte aan heeft. Maar ze gaan nog veel meer dingen met het geld doen:

Nu organiseren ze nog met een kleine werkgroep de activiteiten, maar als het aan Braaksma ligt wordt die groep veel groter. "Uiteindelijk moet het een groep mensen worden die met elkaar en voor elkaar proberen om de LHBTI-gemeenschap in Hilversum een smoel te geven", zo besluit hij.