Laatste buurthuis Bergen dreigt te verdwijnen: inwoners in de bres voor nieuw pand

BERGEN - Bergen dreigt haar laatste buurthuis te verliezen. Althans, die vrees leeft bij een groep inwoners van het dorp. Op de plek van het buurtgebouw komt nieuwbouw, met een 'sociale ruimte'. De vraag is of die 'ruimte' wel toereikend is. De Bergenaren maken zich daarom sterk voor een terugkeer van een volwaardig buurthuis.

Het T&O-gebouw in Bergen gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor sociale nieuwbouw. Op de inbreilocatie aan de Kogendijk komen 22 nieuwe woningen. Er is plek ingeruimd voor een 'buurthuisfunctie-locatie', maar hoe die eruit komt te zien is nog niet bekend. Een groep inwoners ziet graag het buurthuis terugkeren.

In het T&O-gebouw, ooit door buurtbewoners van Tuin en Oostdorp opgericht, kunnen mensen voor weinig geld zaaltjes huren voor yoga, toneel, schilderen of muziek. "De laatste plek in Bergen waar mensen zo samen kunnen komen", stelt Patricia Diemeer, initiatiefnemer om het buurthuis te laten terugkeren in de nieuwbouw.

"Oud, jong, maar ook nieuwe Nederlanders kunnen hier laagdrempelig elkaar ontmoeten, en dat moet blijven voortbestaan en verder uitgebreid. Maar dan heb je daar wel een plek voor nodig." Volgens Kennemer Wonen is in de nieuwbouw plek voor sociale activiteiten. Maar wat en hoe groot die ruimte wordt is nog niet duidelijk.

Lees ook: 'Sluiting buurthuis Beverwijk kent alleen maar verliezers'

"De gemeente en Stichting Welzijn Bergen (die nu het pand beheren, red.) is gevraagd onderzoek te doen naar de precieze behoefte van zo'n buurthuisfunctie-locatie. Zodra dat is bepaald gaan we dat intekenen in het ontwerp", legt een woordvoerder van de woningcorporatie uit.

Brainstormsessie

Patricia heeft wel ideeën over een toekomstig buurthuis. "Met gelijkgestemden hebben we een stichting opgericht, waarmee we in gesprek willen met de gemeente, Kennemer Wonen en andere belanghebbenden." Ook organiseert ze vanavond een brainstormsessie in het buurthuis en hoopt ze actieve leden te werven voor de stichting.

De bijeenkomst is vanavond om 19.30 uur in het T&O-gebouw en is op tijd afgelopen voor het voetbal.