'Verdachte moord Miranda Zitman werkte in kliniek van Michael P.'

AMSTERDAM - De man die wordt verdacht van de moord op kapper Miranda Zitman zou als beveiliger werkzaam zijn geweest in de kliniek waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef. Dat schrijft de krant De Stentor.

Bart B. (56 jaar) kwam in augustus 2017 in dienst bij een beveiligingsbedrijf Met WA. Hij werd als beveiliger ingezet op de post van receptionist en werkte op verschillende afdelingen, waaronder dus de kliniek in Den Dolder.

Het stoffelijk overschot van Miranda Zitman werd in januari van dit jaar in een koffer langs de Zuider IJdijk gevonden. In haar woning in Soest, waar ze kort voor haar verdwijning woonde, werden ook menselijke resten gevonden. Zitman (52 jaar) had bijna 25 jaar een kapsalon in de Jordaan.

De verdachte, voormalig partner van Zitman, werd aangehouden. Hij zou buren verteld hebben dat de kapster naar het buitenland was verhuisd.

Non-actief

Een woordvoerder van Met WA benadrukt, volgens De Stentor, dat op het moment dat duidelijk werd dat B. als verdachte werd aangehouden, hij direct op non-actief is gesteld.

'Bovendien is hij vooraf gescreend en was hij in het bezit van een grijze pas (legitimatiebewijs voor beveiligers). Meer kun je ook niet doen. Ook is het belangrijk om te zeggen dat dit vooral in zijn privétijd is gebeurd en losstaat van zijn werkzaamheden', zegt de woordvoerder tegen het dagblad.