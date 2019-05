Voorbeschouwen met 'nog niet zo dronken' Britten: "Heb alleen nog geen ticket"

AMSTERDAM - De horeca-ondernemers in de binnenstad zetten zich schrap voor een invasie: langzaam maar zeker loopt het centrum vol met Engelse supporters. We beschouwen de wedstrijd van vanavond eens rustig voor met onze vriendelijke Westerburen.

"We zijn hier vanochtend om acht uur pas geland en we zijn nu drie uur bezig. Het komt nog!", is het antwoord van een Spurs-fan op de vraag hoe het kan dat hij om kwart voor één nog steeds niet dronken is. Over de kansen van zijn team vanavond is hij positief. "De eerste twintig minuten zal Ajax druk zetten en scoren. Dan zullen wij de laatste zeventig minuten komen en twee keer scoren. Son zal er een maken en nog een ander scoort."

1.500 euro voor een kaartje

Heung Min Son is voor de Spurs de Messias vanavond. "We got Sonny back!", roept er een. "We hebben een sterker team nu, dus het wordt een totaal andere wedstrijd."

Dat Tottenham het dit seizoen sowieso al beter gedaan heeft dan aartsrivaal Arsenal, is voor de Spursfans een hele opluchting. "Er is geen druk, want Arsenal is toch shit. Het gaat lukken."

Lees ook: Ajax in de finale? Prijzen vliegtickets naar Madrid nu al over de kop

Wat misschien niet gaat lukken voor deze fan, is het stadion binnen komen. "Ik heb alleen nog geen ticket. Daar betaal je nu tussen de 500 en 1.500 euro voor." Gelukkig voor hem is hij niet de enige. Naar verluidt zijn er 15.000 Britse fans in de stad. Slechts 3.000 daarvan zitten in de Johan Cruijff Arena.