Wordt Aurelia de nieuwe Miss Beauty Noord-Holland?

NIEUW-VENNEP - Aurelia van Haver uit Nieuw-Vennep staat aankomende zondag in de finale van de Miss Beauty Noord-Holland verkiezing. De winnares van de provinciale voorverkiezing zal doorgaan naar de landelijke finale.

Voor Aurelia is het meedoen heel goed voor haar zelfvertrouwen: ''Als je zelfverzekerd bent, dan straal je dat ook uit. Je staat veel sterker in je schoenen. Dat vind ik erg belangrijk."

Lees ook: Amsterdamse Ritania scheert hoofd kaal op podium en wint Miss Black Hair 2019

Stoere Miss

Aurelia heeft hele stoere hobbies, namelijk aan auto's sleutelen en hockeyen. Als klein meisje kwam ze dankzij haar vader in aanraking met auto's: "Ik speelde vroeger liever met autootjes dan met poppen."

Tijdens een vakantie in Italie heeft ze zelfs geleerd hoe zij de banden van een auto moet vervangen. Hockey speelt ook een grote rol in haar leven. Als tien jaar is zij fanatiek hockeyster. Het kan er heel ruig aan toe gaan tijdens een wedstrijd. Over blauwe plekken maakt zij zich geen zorgen: "Risico van het vak! Als ik een blauwe scheen heb of een blauwe plek, so be it."

Finale Miss Beauty Noord-Holland

Over de bikinironde maakt Aurelia zich een klein beetje zorgen: "Als ik val in biniki, dan gaat het helemaal mis." Toch is ze er heel nuchter onder: "Als ik val, dan sta ik gewoon op, lach een beetje en dan loop ik door!"

Meer informatie over het stemmen op Aurelia kun je hier vinden.