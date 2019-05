'Binnenroute' in de Noordkop wordt nieuw cultureel feestje voor iederéén

WIERINGERMEER - Het zijn spannende dagen richting het volgende weekend voor Irene van Moers uit Wieringerwerf. Volgende week zondag beleeft 'De Binnenroute' met 17 voorstellingen dwars door de Wieringermeer zijn première. Na een lange tijd van voorbereidingen moet het straks echt gaan gebeuren.

"Ik hoop dat mensen er gelukkig van worden", vertelt de kindertheatermaakster, naast één van de vele uithangborden in de Wieringermeer. "Hierachter in de kerk van Slootdorp is ook een voorstelling. Hier zingen Zus&Zo samen met oud-pastoor Tilma."

Talent laten zien

Niet alleen de optredens maar ook de bijzondere locaties moeten de bezoekers een onvergetelijke middag bezorgen. Pianist Remy Gunther speelt zijn programma in de Tulpenhoeve. "Ik begin met stukken uit de Romantiek en eindig met Ragtime. Ik doe mee omdat ik het leuk vind om te laten zien wat ik kan. Ik heb een paar talenten gekregen, denk ik, en dat laat ik graag zien."

"Met de Binnenroute willen we mensen op ontdekkingsreis nemen door de cultuur. Ik ben zelf gek op cultuur", zegt theatermaakster Van Oers. "Maar je wilt zó graag dat alle inwoners van de gemeente er meer van weten." Speciaal om de vele Polen in de regio aan te spreken, is er een harpiste ingevlogen: "We hebben hier veel te maken met arbeidsmigranten en we willen heel graag een verbinding maken met hen."

Programma

Bezoekers kunnen vóór 19 mei een passe-partout kopen en daarna via drie routes hun eigen programma samenstellen. Er rijden speciale bussen maar de routes zijn zeker ook op de fiets een aanrader. Het programma is niet alleen voor volwassenen. Op één van de routes zijn meerdere kindervoorstellingen te bezoeken.