Asielkatten voorgelezen door 11-jarige Inèz: "Ik wil ze allemaal meenemen!"

ZANDVOORT - Het is extra genieten voor de katten in het dierenasiel in Kennemerland. Ze worden namelijk voorgelezen door kinderen.

"Zo kunnen wij ook zien of de katten geschikt zijn voor een gezinssituatie", legt Carmen Silos, van Dierenbescherming Nederland, uit. "Voor kinderen is het superspannend om voor te lezen uit hun eigen leesboek in een ruimte waar ook katten rondlopen. Dat hebben ze thuis waarschijnlijk niet."

Lees ook: Zandvoorts dierentehuis zoekt kinderen die asielkatten willen voorlezen

Langzaam maar zeker sluipen de katten van hun schuilplaats naar de plek waar Inez zit. Ze leest een stukje voor uit Het Grote Rijksmuseum voorleesboek. De katten hebben het prima naar hun zin "Ik vind het ook erg leuk om te doen en volgens mij genieten de katten er ook wel van", lacht ze. "Ik wil ze allemaal meenemen, maar dat kan niet. Mijn ouders hebben al gezegd dat het niet mag. We hebben al een hond en ik heb slakken, dus veel kan er niet meer bij."

Uitje voor kinderen

"Eens in de twee weken is er op woensdagmiddag een gelegenheid voor kinderen om katten voor lezen", zegt Carmen. "Daarna krijgen de voorlezers een rondleiding door het asiel." Dierenopvang Kennemerland organiseert de voorleesmiddagen om een leuk uitje voor de kinderen te bieden. Kinderen leren hoe het is om in de omgeving van katten iets te doen. En voor het asiel is het van belang om te zien hoe de katten reageren op de kinderen.